Çanakkale'de Kayıp 36 Yaşındaki Kişi İçin Arama Başlatıldı
Işıklar köyünde 4 gündür kayıp olan 36 yaşındaki kişi için ekipler arama çalışması yürütüyor.
Çanakkale'de ailesinin 4 gündür haber alamadığı 36 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Merkeze bağlı Işıklar köyünde yaşayan 36 yaşındaki kişiden, 4 gündür haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.
Bunun üzerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve AKUT ekiplerince, kayıp kişinin son görüldüğü bölgede arama çalışması başlatıldığı bildirildi.
Ekiplerin dron destekli çalışma yapacağı da öğrenildi.
Kaynak: AA
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