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Çanakkale'de Kocabaş Çayı'nın debisi yükseldi - Son Dakika
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Çanakkale'de Kocabaş Çayı'nın debisi yükseldi

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Kocabaş Çayı, sağanak yağışlar nedeniyle debisini artırdı. Biga Belediyesi, çayın iki yakasında park halinde bulunan araçların kaldırılması için uyarıda bulundu ve otopark girişini kapattı.

Çanakkale\'de Kocabaş Çayı\'nın debisi yükseldi
21.01.2024 - 17:47,
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Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Kocabaş Çayı'nın debisi yağışlar nedeniyle yükseldi.

Biga'da, sağanak sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.

Sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı'nın debisi yükseldi.

Biga Belediyesi anons yaparak, debisi yükselen Kocabaş Çayı'nın iki yakasında park halinde bulunan araçların kaldırılması için uyarıda bulundu.

Zabıta ekipleri, vatandaşların araçlarını park etmemesi için tedbir amaçlı otoparkın girişini bariyerlerle kapattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Kocabaş Çayı'nın debisi yükseldi - Son Dakika
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