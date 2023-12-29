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Çanakkale'de Köylerde Altyapı Yatırımları Tamamlandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Köylerde Altyapı Yatırımları Tamamlandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Projesi (KÖYDES) kapsamında, Yolağzı köyünde 500 metre beton yol tamamlandı, Seddülbahir köyünde 150 metreküp içme suyu deposu yapıldı. Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, yapılan yatırımların köylerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamak için yapıldığını belirtti.

Çanakkale\'de Köylerde Altyapı Yatırımları Tamamlandı
29.12.2023 - 17:58,
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Projesi (KÖYDES) kapsamında, Yolağzı köyünde 500 metre beton yol tamamlandı, Seddülbahir köyünde 150 metreküp içme suyu deposu yapıldı.

Yolağzı köyünde, yaklaşık 1 milyon 400 bin lira bütçeyle 500 metre silindirle sıkıştırılmış beton yol yapımı tamamlanarak hizmete alındı.

Seddülbahir köyünde 1 milyon 550 bin liraya mal olan 150 metreküp betonarme su deposu, İl Özel İdaresi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün bütçe desteğiyle yapıldı.

Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, AA muhabirine, 2024 yılında Yolağzı köyünden itibaren Akbaş Şehitliği'ne kadar beton yol yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Seddülbahir'in gelişen turizm potansiyeli karşısında eski deponun yetersiz kaldığını, yeni 150 metreküplük depoyu tamamlayarak faaliyete aldıklarını aktaran Çiçek, "Bundan sonra da köylerimizin altyapı ve üstyapı ihtiyaçları başta olmak üzere her türlü yatırımı gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Köylerde Altyapı Yatırımları Tamamlandı - Son Dakika
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