Çanakkale\'de Kurban Alanı Denetlendi

Çanakkale'de kurban satış ve kesim alanı, belediye ekiplerince denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurban alım ve kesim işlemlerinin yapabilmesi amacıyla kurban satış ve kesim alanında yürütülen çalışmalar tamamlandı.

İsmetpaşa Mahallesi Metin Oktay Caddesindeki kurban satış ve kesim alanında yapılan yabani ot temizliğinin ardından, kesim alanı güvenlik önlemleri gereği metal plakalar ile kapatıldı, peron ve yol çizgileri çekildi.

Belediye ekiplerince alanda ayrıca yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kesim alanında gerekli kontroller sağlandı.