Çanakkale'de Lodos Feribot Seferlerini İptal Etti - Son Dakika
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Çanakkale'de Lodos Feribot Seferlerini İptal Etti

Çanakkale\'de Lodos Feribot Seferlerini İptal Etti

Çanakkale'de lodos nedeniyle feribot seferleri iptal edildi, bazı seferler ise düzenleniyor.

21.11.2024 10:16
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Çanakkale'de dün akşam başlayan lodos, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Saatteki ortalama hızı 60 kilometreye ulaşan lodos, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Lodos nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale- Eceabat hattındaki seferler Eceabat'tan 11.00, 13.00 gibi tek, Çanakkale'den 10.00, 12.00 gibi çift saatlerde yapılacak. Lapseki- Gelibolu seferleri ise saatsiz sürüyor.

Geyikli- Bozcaada arabalı vapur hattında Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan 10.00 ve 14.00, Kabatepe- Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00, Gökçeada'dan 11.00 seferleri iptal edildi.

Ayrıca Balıkesir'de Narlı-Marmara Adası Hattı'nda Narlı'dan 16.15 kalkışlı, Marmara Adası'ndan ise 11.30 ve 17.30 kalkışlı seferler gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Lodos Feribot Seferlerini İptal Etti - Son Dakika

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