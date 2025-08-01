Çanakkale'de Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Çanakkale'de mendirekte mahsur kalan kedi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
İl merkezinde bulunan GESTAŞ Feribot İskelesi'nin mendirek bacağında kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı Batı Marmara Grup Komutanlığının Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama ve Kurtarma Timi (DEGAK) tarafından kurtarma operasyonu düzenlendi.
Ekipler, kurtarılan kediyi Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne teslim etti.
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