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Çanakkale'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Çanakkale'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale\'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
07.01.2024 - 22:35,
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ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Lapseki ilçesi Alpagut Kavşağı'nda meydana geldi. Lapseki'den 26 yolcu ile birlikte Biga ilçesine giden Halit Cansız idaresindeki 17 KF 888 plakalı midibüs, Mehmet Yurdakul yönetimindeki 17 AFC 915 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya düştü. Diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Yurdakul ile yolcular Cuma Yurdakul, Fedai Gümüş, Ebru Gümüş ve Muzaffer Gümüş yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Muzaffer Gümüş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Midibüs şoförü Halit Cansız'ın gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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