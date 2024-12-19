Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çan'dan Ezine yönüne giden Ersan Y. (44) idaresindeki 16 SAR 16 plakalı minibüs, Yiğitler köyünden Bayramiç ilçe merkezine seyreden Cevdet T'nin (74) kullandığı 17 TA 998 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün ikiye bölündüğü kazada yaralanan sürücüler, sağlık görevlilerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Minibüs-Traktör Çarpışması - Son Dakika
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