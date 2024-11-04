Çanakkale'de Motosiklet Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Çanakkale\'de Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Park halindeki motosikleti çalmaya çalışırken yakalanan Z.Ö., hırsızlık suçundan tutuklandı.

04.11.2024 12:48
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ÇANAKKALE'de park halindeki motosikleti çalmaya çalışırken cep telefonuyla kayda alındığını fark edip kaçan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.Ö., tutuklandı.

Olay, 31 Ekim'de Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Z.Ö., ara sokakta park halinde bulunan motosikleti iterek götürmeye başladı. Bu sırada çevrede bulunan bir kişi cep telefonuyla o anları kaydetti. Kayda alındığını fark eden Z.Ö., panikle motosikleti bırakıp kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu şüpheli Z.Ö., kısa sürede yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Z.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ö., tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Motosiklet Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika

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