Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Camicedit Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, U.K'nun kullandığı 17 AGF 340 plakalı motosiklet, Z.Ç. idaresindeki 17 TC 014 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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