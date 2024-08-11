Çanakkale'de motosiklet kazası: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çanakkale'de motosiklet kazası: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletten düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Şerafettin Kırcalı'nın direksiyon hakimiyetini kaybedip düşmesi sonucu meydana gelen kaza sonrasında sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.08.2024 20:19
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletten düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bayramiç'in Alakeçi köyü yakınlarında motosikletiyle seyir halinde olan Şerafettin Kırcalı, direksiyon hakimiyetini kaybedip düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk ambulansla önce Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, buradaki ilk müdahalenin ardından da Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şerafettin Kırcalı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de motosiklet kazası: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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