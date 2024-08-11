Çanakkale'de motosiklet kazası: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletten düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Bayramiç'in Alakeçi köyü yakınlarında motosikletiyle seyir halinde olan Şerafettin Kırcalı, direksiyon hakimiyetini kaybedip düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk ambulansla önce Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, buradaki ilk müdahalenin ardından da Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şerafettin Kırcalı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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