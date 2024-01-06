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Çanakkale'de Motosiklet ve Motokuryelere Trafik Yasağı - Son Dakika
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Çanakkale'de Motosiklet ve Motokuryelere Trafik Yasağı

Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motokurye, elektrikli skuter ve skuterlerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hava koşullarının 8 Ocak saat 09.00'a kadar riskli olacağı belirtilerek, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Çanakkale\'de Motosiklet ve Motokuryelere Trafik Yasağı
06.01.2024 - 22:10,
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MOTOSİKLET VE MOTOKURYELERE TRAFİK YASAĞI

Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde motosiklet ve motokuryeler ile elektrikli skuter ve skuterlerin, yarın saat 03.00'den başlayarak, 8 Ocak saat 09.00'a kadar trafiğe çıkışı yasaklandı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale il genelinde beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı 7 Ocak 2024 Pazar günü saat 03.00'de başlayarak 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise, "Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 07 Ocak 2024 Pazar günü saat 03.00'de başlayarak 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 09.00'a kadar devam edecek 'Çanakkale il Genelinde Beklenen Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!' meteorolojik uyarı yapılmıştır. Çanakkale il genelinde kuvvetli yağış (21-50kg/m²) olması beklenmektedir. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur" denildi.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA
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