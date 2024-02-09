Çanakkale'de Motosikletle Seyir Halindeki 2 Kişi Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çanakkale'de Motosikletle Seyir Halindeki 2 Kişi Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti

Çanakkale\'de Motosikletle Seyir Halindeki 2 Kişi Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Şakir Aydın ve Tayfun Avcı adlı 2 kişi, motosikletleriyle seyir halindeyken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, katil zanlıları gözaltına alındı ve firari bir şüpheli aranıyor.

09.02.2024 14:17  Güncelleme: 14:19
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletle seyir halindeki 2 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Sarıot köyünden ilçe merkezine doğru giden Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (24) bulunduğu motosiklete ana yola yaklaştıklarında av tüfeğiyle ateş açıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Şakir Aydın'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Tayfun Avcı da kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Önleme Timi (JASAT) tarafından olay yeri ve çevre köylerde yapılan araştırmalar sonucunda, katil zanlıları A.G. ve C.Ö. gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Motosikletle Seyir Halindeki 2 Kişi Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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