Çanakkale'de Müsilaj Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de Müsilaj Alarmı

Geniş Video İzle

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj tekrar görülmeye başlarken, uzmanlar deniz kirliliğine dikkat çekiyor.

27.01.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müsilaj Çanakkale Boğazı'nı kaplamaya başladı

Çanakkale kıyılarında müsilaj alarmı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda 2020 yılında etkili olan müsilaj (deniz salyası), Boğaz ve Çanakkale kıyılarını kaplamaya başladı. ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı ve Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Denizlerde sıcaklık artışı, güneş ışınlarının yoğunluğu, tarımsal ve kentsel yüzey akışlarıyla taşınan azot ve fosfor gibi besin maddelerinin birikimi, akıntı hareketleri ve çeşitli kirlilik kaynakları, müsilaj oluşumunu tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor" dedi.

Bilim insanlarının uzun süredir uyardığı deniz kirliliği ve buna bağlı olarak oluşan müsilaj, özellikle Marmara Denizi'nde ciddi ekolojik zararlara neden olmuştu. Arıtma sularının denize deşarjı ve deniz ulaşımı sağlayan taşıtların oluşturduğu kirlilik, zamanla deniz ekosistemini tehdit eden bir hastalığa dönüştü. 2020 yılında müsilaj, deniz tabanından su yüzeyine çıkarak görünür hale geldi ve bu durum turizm ile balıkçılık sektörlerini olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı'nda 2020 yılında Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak büyük bir çevre sorununa yol açan müsilaj, Boğaz ve Çanakkale kıyılarını kaplamaya başladı. Tekrar görülmeye başlayan müsilajın artış göstermesi endişeye yol açtı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı ve Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, denizlerde sıcaklık artışı, güneş ışınlarının yoğunluğu, tarımsal ve kentsel yüzey akışlarıyla taşınan azot ve fosfor gibi besin maddelerinin birikimi, akıntı hareketleri ve çeşitli kirlilik kaynakları, müsilaj oluşumunu tetikleyen unsurlar arasında yer aldığını söyledi.

Özellikle bu süreç, fitoplankton türlerinin aşırı çoğalmasına neden olarak deniz ekosisteminde ciddi sorunlara yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Habitat kaybı, oksijen yetersizliği, fotosentez mekanizmasında sorunlar, besin zincirinin bozulması ve biyolojik çeşitlilikte düşüş bu sorunlardan yalnızca birkaçı. 2008 ve 2020 yıllarında gözlemlenen yoğun müsilaj oluşumlarının ardından bu sorunun çözümüne yönelik kısa ve uzun vadeli adımlar gündeme geldi. Bu konuda alınabilecek bazı önlemler arasında Kısa Vadeli Çözümlerde, Atık Yönetimi'nde Evsel, endüstriyel ve kanalizasyon atıklarının denize arıtılmadan deşarjı derhal engellenmelidir. Sürdürülebilir Tarım'da, Tarımsal gübre ve pestisitlerin denizlere ulaşmasını önlemek amacıyla sürdürülebilir tarım uygulamaları teşvik edilmeli, bu yönde etkili planlamalar yapılmalıdır" dedi.

Uzun vadeli çözümler konusunda da önlemler alınması gerektiğini de kaydeden Büyükateş, "Ekosistem Koruma da sulak alanların korunması, aşırı avlanmanın önlenmesi, kıyı erozyonunun kontrol altına alınması ve habitat kaybının engellenmesi gereklidir. Temiz Balıkçılık için doğal balıkçılık yerine çevreye zarar vermeyen temiz balık yetiştiriciliği desteklenmelidir. Alt yapı çözümlerinde, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerinin ayrıştırılmasına yönelik alt yapı çalışmaları başlatılmalıdır. Sürekli İzleme de, biyolojik, hidrolojik ve ekolojik parametrelerin düzenli ölçümü için kapsamlı bir izleme sistemi kurulmalıdır. Halkın Bilinçlendirilmesi için, atık yönetimi ve çevre koruma konularında toplumun farkındalığını artırmak, müsilajla mücadelede kritik bir adımdır. Bu öneriler, deniz ekosistemlerinin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacak ve müsilaj gibi çevresel sorunların önüne geçmek için etkili bir temel oluşturacaktır. Ekosistem tabanlı yaklaşımlarla denizlerimizin korunması mümkündür" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Müsilaj, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Müsilaj Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
11:41 Yozgat Belediye Başkanı’nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
21:39 İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
21:29 En-Nesyri, Avrupa’da zirveye oturdu En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
21:20 Adana’da korkutan görüntü Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:15:32. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Müsilaj Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.