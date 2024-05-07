Çanakkale'de öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Çanakkale'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Çanakkale\'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından öğrencilere 'Hayatla Yarışılmaz' konulu trafik eğitimi verildi. Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nın öneminin anlatılması amacıyla düzenlenen etkinlik, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleştirildi. Öğrenciler trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri kullanımı ve hız sınırlarına riayet etme konularında bilgilendirildi.

07.05.2024 15:31
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından öğrencilere "Hayatla Yarışılmaz" konulu trafik eğitimi verildi.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nın öneminin anlatılması amacıyla düzenlenen etkinlik, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleştirildi.

Trafik güvenliği konusunda bilinçlenmek ve önemli mesajları paylaşmak için bir araya gelen öğrenciler, trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri kullanımı ve hız sınırlarına riayet etme konularında bilgilendirildi.

Etkinlik kapsamında, öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı, öğrencilerin pratik yapmaları için polis araçları, ışıklı ve sesli uyarı cihazları ve trafik işaret ve levhaları ile trafik eğitim alanları oluşturularak, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlandı.

Benzer etkinliklerin düzenlenmeye devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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