Çanakkale'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde olumsuz hava şartları ve aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim 1 gün süreyle durduruldu.

10.02.2025 01:37
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ÇANAKKALE'nin Yenice ve Çan ilçesinde olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Konuyla ilgili Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli velilerimiz, sevgili öğrenciler hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden bir gün süreyle İlçe Hıfzısıhha Kararına istinaden, 10.02.2025 Pazartesi günü itibariyle sadece 'Taşımalı Eğitim Gören Öğrencilerimiz için' eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir" denildi.

Çan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden bir gün süreyle İlçe Hıfzısıhha Kararına istinaden, 10.02.2025 Pazartesi günü itibariyle sadece Çan ilçemizde 'Taşımalı Eğitim Gören Öğrencilerimiz için' eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi - Son Dakika

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