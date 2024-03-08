Çanakkale\'de Öncü Kadınlar Kooperatifi İş Yeri Açılışı Gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2022 yılından itibaren faaliyet gösteren Gelibolu Öncü Kadınlar Kooperatifi tarafından kurulan iş yerinin açılışı gerçekleştirildi.
"Öncü Kadın Mutfağı"nın açılışına, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, belediye başkan adayları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kooperatif üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Açılışta konuşan Kooperatif Başkanı Yasemin Çat, 2 yıl önce 14 kadınla yola çıkarak kooperatifi kurduklarını söyledi.
Lokantada sadece kadınların istihdam edildiğini belirten Çat, "Ev yemeklerinin yanı sıra Gelibolu'nun unutulmaya yüz tutmuş geleneksek lezzetlerini de sunuyoruz. Yakında Kavaklıtepe köyümüzde hazırladığımız üretim mutfağımızı da hizmete açacağız. Kendi markamızla üreteceğimiz yöresel ürünlerimizle ulusal pazarda da yerimizi alacağız. Bize inandığınız, güvendiğiniz ve davetimize icabet ettiğiniz için çok mutluyuz. Kadın güçlü ise ülke güçlüdür. Kadın mutlu ise toplum mutludur." diye konuştu.
Kurdele kesimiyle sona eren programda İlçe Kaymakamı Bekir Abacı, iş yerinin hayırlı olmasını dileyerek, kooperatif temsilcilerine teşekkür etti.
Gelibolu'da kadın polisler, hemcinslerine çiçek dağıttı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polisler tarafından kadınlara çiçek dağıtıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, sokakta ve iş yerlerinde kadınlara çiçek dağıtarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
İskele Meydanı, Atatürk Caddesi ile Büyük Cami civarındaki etkinlikte kadınlar, polislere teşekkür etti.
Etkinlikte ayrıca, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.
Lapsekili kadınlar Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etti
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehitlik gezisi düzenlendi.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclisi Üyesi adayları Halil Özer ve Murat Gürşen'in, eşleriyle katıldığı Gelibolu Yarımadası'nda şehitlik gezisinde Lapseki'den çok sayıda kadın yer aldı. Rehberler eşliğinde şehitlikleri gezen kadınlar, duygulu anlar yaşadı.
Belediye Başkanı Yılmaz, geziye ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Biz Lapseki Belediyesi olarak her yıl düzenlemiş olduğumuz şehitlik gezisini yine bu sene havanın yağmurlu ve soğuk olmasına rağmen düzenledik. Hanımefendiler çok büyük ilgi gösterdiler, hep birlikte şehitlikleri dolaşıyoruz. Bu topraklar bizim için özel topraklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözünün yazıldığı topraklar. Burada atalarımız, dedelerimiz yatıyor. Biz torunları olarak senede bir defa da olsa Lapseki'deki kadınlarımızı getirip burada mevlit okunup dualar ediliyor, bunlara vesile olabiliyorsak ne mutlu bizlere."
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Öncü Kadınlar Kooperatifi İş Yeri Açılışı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan aranan M.T. ve E.K. isimli 2 şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Şahıslar, haklarında verilen hapis cezaları nedeniyle tutuklandı.
Başkentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Demokraside Öncü Kadınlar" başlıklı panel düzenlendi. Panelde büyükelçiler kadın-erkek eşitliği ve engellerin yıkılması konusunda konuştu.
Karaman'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 13 ilden 38 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonanın açılış töreninde konuşan yetkililer, organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Yarın yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla sona erecek olan şampiyonada sporculara başarılar diledi.
Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Barış Çin, yarı finalde Sergio Sanche'yi yenerek finale çıktı. Şampiyonada Türkiye'yi Hacı Arap Yaman, Barış Çin, Emrah Taç, Serdar Gümüş ve Mehmet Sezer temsil ediyor. Ferdi müsabakaların sona ermesinin ardından turnuva, yarın takım karşılaşmalarıyla devam edecek.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 'Kadın Gözüyle, Kadına Dair' temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren kadınlara ödülleri verildi. Yarışmaya 45 kadın 343 fotoğrafla katıldı. Sergi açılışı da gerçekleştirildi.
Ankara'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadınlara gül verdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kadın vatandaşların günlerinin kutlandığı belirtildi. Ayrıca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de kadın muhtarları ziyaret ederek günlerini kutladı.
Siirt-Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında seyir halinde olan Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek motosiklet kazası geçirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren anne ve 16 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatlarını kaybettikleri belirlenen anne ve oğlunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan anne ve oğlu için Merkezefendi ilçesindeki Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındıktan sonra cenazeler defnedildi.
Edirne merkezli Mersin, Adana, Şanlıurfa, İstanbul ve Samsun'da araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırarak 8 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tamamen serbest bırakıldı. Firari olan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yurtdışına kaçan 2 şüphelinin ise işlemleri dosya üzerinden takip edilecek.
Van'ın İpekyolu Belediyesi, ramazan ayı öncesi fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen şartları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?