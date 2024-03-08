Çanakkale'de Öncü Kadınlar Kooperatifi İş Yeri Açılışı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Öncü Kadınlar Kooperatifi İş Yeri Açılışı Gerçekleştirildi

Çanakkale\'de Öncü Kadınlar Kooperatifi İş Yeri Açılışı Gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2022 yılından itibaren faaliyet gösteren Gelibolu Öncü Kadınlar Kooperatifi tarafından kurulan iş yerinin açılışı gerçekleştirildi.

08.03.2024 16:00
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2022 yılından itibaren faaliyet gösteren Gelibolu Öncü Kadınlar Kooperatifi tarafından kurulan iş yerinin açılışı gerçekleştirildi.

"Öncü Kadın Mutfağı"nın açılışına, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, belediye başkan adayları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kooperatif üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Kooperatif Başkanı Yasemin Çat, 2 yıl önce 14 kadınla yola çıkarak kooperatifi kurduklarını söyledi.

Lokantada sadece kadınların istihdam edildiğini belirten Çat, "Ev yemeklerinin yanı sıra Gelibolu'nun unutulmaya yüz tutmuş geleneksek lezzetlerini de sunuyoruz. Yakında Kavaklıtepe köyümüzde hazırladığımız üretim mutfağımızı da hizmete açacağız. Kendi markamızla üreteceğimiz yöresel ürünlerimizle ulusal pazarda da yerimizi alacağız. Bize inandığınız, güvendiğiniz ve davetimize icabet ettiğiniz için çok mutluyuz. Kadın güçlü ise ülke güçlüdür. Kadın mutlu ise toplum mutludur." diye konuştu.

Kurdele kesimiyle sona eren programda İlçe Kaymakamı Bekir Abacı, iş yerinin hayırlı olmasını dileyerek, kooperatif temsilcilerine teşekkür etti.

Gelibolu'da kadın polisler, hemcinslerine çiçek dağıttı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polisler tarafından kadınlara çiçek dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, sokakta ve iş yerlerinde kadınlara çiçek dağıtarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İskele Meydanı, Atatürk Caddesi ile Büyük Cami civarındaki etkinlikte kadınlar, polislere teşekkür etti.

Etkinlikte ayrıca, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Lapsekili kadınlar Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehitlik gezisi düzenlendi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclisi Üyesi adayları Halil Özer ve Murat Gürşen'in, eşleriyle katıldığı Gelibolu Yarımadası'nda şehitlik gezisinde Lapseki'den çok sayıda kadın yer aldı. Rehberler eşliğinde şehitlikleri gezen kadınlar, duygulu anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Yılmaz, geziye ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Biz Lapseki Belediyesi olarak her yıl düzenlemiş olduğumuz şehitlik gezisini yine bu sene havanın yağmurlu ve soğuk olmasına rağmen düzenledik. Hanımefendiler çok büyük ilgi gösterdiler, hep birlikte şehitlikleri dolaşıyoruz. Bu topraklar bizim için özel topraklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözünün yazıldığı topraklar. Burada atalarımız, dedelerimiz yatıyor. Biz torunları olarak senede bir defa da olsa Lapseki'deki kadınlarımızı getirip burada mevlit okunup dualar ediliyor, bunlara vesile olabiliyorsak ne mutlu bizlere."

Kaynak: AA

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