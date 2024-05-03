Çanakkale'de Orman Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Orman Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

Çanakkale\'de Orman Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirlerine ilişkin düzenlediği 'Orman Benim' etkinliği kapsamında temizlik çalışması yapıldı. Bayramiç Barajı çevresinde gerçekleştirilen etkinliğe protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Etkinliklerle toplumsal farkındalık oluşturulup orman yangınlarının zararları en aza indirilmeye çalışıldı.

03.05.2024 16:35
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Çanakkale'nin Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirlerine ilişkin yurt genelinde düzenlediği "Orman Benim" etkinliği kapsamında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Bayramiç Barajı çevresindeki etkinliğe katılan protokol üyeleri ve öğrenciler, çöpleri toplayıp temizlik çalışması yaptı.

İlçe Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek, etkinlikte yaptığı konuşmada, toplumsal sahiplenme ile başarıya ulaşmak hedefiyle Orman Genel Müdürlüğü tarafından kampanya başlatıldığını söyledi.

Özbek, "Orman Benim" kampanyası ile toplumsal farkındalık oluşturup yangın sayılarını ciddi oranda düşürmeyi, böylece mevcut söndürme kapasitesini daha verimli kullanarak toplum için tehdit haline dönüşen orman yangınlarının zararlarını en aza indirgemenin hedeflendiğini belirtti.

Etkinliğe, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Salih Albayrak, Bayramiç Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Cenk Taşdöven, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, orman şefleri, orman muhafaza memurları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Ayvacık

Ayvacık ilçesindeki etkinlik ise Hemdemtepe mevkisindeki ormanlık alanda düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Salih Sak, burada yaptığı konuşmada, "Orman Benim" etkinliğinin yangınlara karşı bir farkındalık programı olduğunu söyledi.

Sak, "Orman yangınlarına karşı alınacak önlemler konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile eş zamanlı gerçekleştirilen program kapsamında ilçemizdeki ormanlık alanda bulunan çöplerin toplanmasıyla yanıcı madde azaltılması uygulaması gerçekleştirildi." dedi.

Etkinliğe, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, İlçe Garnizon Komutanı Fatih Şahin, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Orman Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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