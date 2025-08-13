KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin merkeze bağlı Denizgöründü köyünde çıkan orman yangını havadan 9 uçak ve 7 helikopter ile karadan ise 40 arazöz, 5 dozer ve 5 itfaiye aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
