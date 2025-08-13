Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale

13.08.2025 14:20
Çanakkale'deki ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Çanakkale merkezde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Salihler Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

13:50
