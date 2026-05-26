Çanakkale'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı
26.05.2026 16:27
Çanakkale Valiliği, orman yangınları riskine karşı 1 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasında yasak getirdi.

(ÇANAKKALE) - Çanakkale Valiliği, ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Çanakkale genelinde 1 Haziran – 30 Eylül arasında ormanlık alanlara personel haricinde kimse giremeyecek.

Çanakkale Valiliği, il genelinde orman yangınları bakımından yüksek risk oluşturan meteorolojik şartların (yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar) oluşması beklendiğinden, ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, 1 Haziran – 30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara girişin yasaklandığını duyurularak, "Tüm vatandaşlarımızın yeşil vatanımızın korunması, can ve mal güvenliğimiz adına kısıtlama kararına hassasiyetle uymaları, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görmeleri halinde gecikmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA

