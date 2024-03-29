Çanakkale\'de sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda zanlı yakalandı

Hamza Dağ: İzmir'de termik santral yapma düşüncemiz yok

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'de termik santral inşa etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıkladı. Dağ, İzmir'in doğasına, havasına, suyuna ve yeşiline zarar verecek herhangi bir projenin içinde olmayacaklarını belirtti. Ayrıca, göreve gelir gelmez ağaçlandırma çalışmalarına başlayacaklarını ve her ilçeye 'İzmir Bahçeleri' kuracaklarını ifade etti.