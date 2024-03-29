Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sahte içki, ayı postu ve doldurulmuş karaca başı ele geçirilen operasyonda bir zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Hıdırlar köyünde oturan M.B'ye ait eve baskın yaptı.
Operasyonda, 450 litre sahte şarap, 15 litre etil alkol, 1 litre anason yağı, içki damıtma düzeneği, içki arıtma düzeneği ile ayı postu, doldurulmuş karaca başı ve dağ keçisi boynuzu bulundu.
Gözaltına alınan M.B'ye jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda zanlı yakalandı - Son Dakika
Samsun'da Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için alınması gereken tedbirler görüşüldü. Samsun'da toplam 3 bin 656 sandıkta 1 milyon 38 bin 91 seçmen oy kullanacak ve 4 bin 634 personel seçimlerin huzur ve güven içinde yapılmasını sağlayacak.
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ANKA HABER AJANSI 29 MART CUMA GÜNDEMİ
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