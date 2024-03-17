Çanakkale'de Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi için Trafik Tedbirleri Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi için Trafik Tedbirleri Alındı

Çanakkale\'de Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi için Trafik Tedbirleri Alındı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla törenler kapsamında trafik tedbirleri aldı. Vatandaşlardan, belirtilen bölgelere araç park etmemeleri ve görevlilerin ikazlarına uymaları istendi.

17.03.2024 14:36
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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla, Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce bir dizi trafik tedbiri alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 18 Mart Pazartesi günü yapılacak törenler kapsamında bazı trafik tedbirleri alındığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Törenler nedeniyle alınan trafik tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın Şehit Gürol Caddesi, Atatürk Caddesi, İbrahim Bodur Lisesi kavşağı ile Belediye Kavşağı arasında, Demircioğlu Caddesi ile Cumhuriyet Bulvarı üzerine araçlarını park etmemeleri görevlilerimizin ikaz ve işaretlerine uymalarını rica ederiz."

Kaynak: AA

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