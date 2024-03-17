Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla, Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce bir dizi trafik tedbiri alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 18 Mart Pazartesi günü yapılacak törenler kapsamında bazı trafik tedbirleri alındığı belirtildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Törenler nedeniyle alınan trafik tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın Şehit Gürol Caddesi, Atatürk Caddesi, İbrahim Bodur Lisesi kavşağı ile Belediye Kavşağı arasında, Demircioğlu Caddesi ile Cumhuriyet Bulvarı üzerine araçlarını park etmemeleri görevlilerimizin ikaz ve işaretlerine uymalarını rica ederiz."
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi için Trafik Tedbirleri Alındı - Son Dakika
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