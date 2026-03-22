Çanakkele'nin Çan ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bir köy yolu kapanırken, içinde 2 kişi bulunan otomobil sel sularına kapıldı. Çan ilçesinde sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Söğütalan ve Bilaller köylerini Uzunalan köyüne bağlayan köy yolu ulaşıma kapandı.
Ayrıca suların yükselmesinin ardından içinde 2 kişi bulunan otomobil, yoldan geçmek isterken sel sularına kapıldı. Mahsur kalan otomobil traktör yardımıyla çekilerek kurtarıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de sağanak etkili oldu; 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı - Son Dakika
