Çanakkale'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Çanakkale\'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 78 kişilik bir ekip, 8 arazöz, 13 araç, 4 uçak ve 1 helikopterle yangına müdahale ediyor.

05.06.2024 16:33
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

İlçeye bağlı Türkmenli köyü yakınındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgede gönderilen 78 kişiden oluşan ekipler, 8 arazöz ve 13 araçla karadan, 4 uçak ve 1 helikopterle havadan alevlere müdahale ediyor.

Kaynak: AA

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