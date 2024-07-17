Çanakkale\'de Tır ile Motosiklet Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Biga'dan Çan'a seyreden E.Y. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Hacılar mevkisinde tali yoldan ana yola girmeye çalışan Samet Doğan'ın (22) kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
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