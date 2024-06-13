Çanakkale\'de trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Altan A. (64) idaresindeki 16 FU 446 plakalı kamyon, Bayramiç- Ezine kara yolu Yağcılar Odun Deposu yakınlarında yolun karşı yönüne geçerek tarlaya uçtu.
Sulama kanallarını parçalayarak durabilen aracın sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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