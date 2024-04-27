Çanakkale'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yüzme antrenörü Kemal Elibol toprağa verildi - Son Dakika
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Çanakkale'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yüzme antrenörü Kemal Elibol toprağa verildi

Çanakkale\'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yüzme antrenörü Kemal Elibol toprağa verildi

Çanakkale'de trafik kazası geçiren ve hastanede tedavi gören yüzme antrenörü Kemal Elibol'un cenazesi, Tatarlar Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Çanakkale Mezarlığı'nda defnedildi. Törene, Elibol'un ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

27.04.2024 17:55  Güncelleme: 17:55
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Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisinin sürdüğü hastanede yaşamını yitiren yüzme antrenörü Kemal Elibol'un cenazesi toprağa verildi.

Yüzme branşında milli takım antrenörlerinden Serap Demirci Elibol'un eşi Kemal Elibol için ikindi vakti Tatarlar Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Elibol'un ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Törene, Elibol'un yakınları ve arkadaşları katıldı.

Kemal Elibol'un cenazesi kılınan namazın ardından Çanakkale Mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yüzme antrenörü Kemal Elibol toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yüzme antrenörü Kemal Elibol toprağa verildi - Son Dakika
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