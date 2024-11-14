Çanakkale'de 9 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanedeki tedavisi sırasında yaşamını yitiren genç kadın, toprağa verildi.
Elif Nur Çalışkan, 4 Kasım'da, 34 BRN 148 plakalı otomobiliyle Çanakkale- Bursa kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı.
Kazada ağır yaralanan 39 yaşındaki Çalışkan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.
Genç kadın buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Elif Nur Çalışkan için Lapseki ilçesindeki Şehitler Camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Çalışkan'ın cenazesi burada kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?