Çanakkale\'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yol kenarındaki tarım arazisine devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Lapseki'ye bağlı Gökköy'den Umurbey beldesine seyreden Ali Rıza Arslan (77) idaresindeki 17 LN 015 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü Arslan, yaşamını yitirdi.
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