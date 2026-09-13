Çanakkale'de Troya Tüneli'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki otomobil, Troya Tüneli'nde alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle kaldırılırken tünelde araç geçişleri kontrollü sağlandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Küçükuyu-Ayvacık istikametinde seyir halinde olan M.E. idaresindeki 17 AHG 909 plakalı otomobil, Troya Tüneli'nde alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Otomobil yangını nedeniyle tüneldeki araç geçişleri kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
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