Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Büro Amirliğince yapılan çalışmada, 4 şüphelinin üst ve araç aramasında 345 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Hakkında ayrıca "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan M.E.T, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.