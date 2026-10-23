Çanakkale\'de uyuşturucu operasyonunda 50 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 50 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de jandarmanın Bayramiç ve Ayvacık'ta 11-15 Ekim'de düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2 adreste 50 kök Hint keneviri, 2 bin 637 gram esrar ve 30 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında, Bayramiç ve Ayvacık Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda, 11-15 Ekim'de operasyonlar düzenlendi.
Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanımına yönelik operasyonlarda 2 adreste yapılan aramalarda 50 kök Hint keneviri, 2 bin 637 gram esrar, 30 uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu, 1 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden biri jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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