3 NOKTA DAHA TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale'nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangında alevlere müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım" dedi.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Yangın: 3 Nokta Tahliye Edildi - Son Dakika
