Çanakkale\'de Yangın: 78 Yaşındaki Kadın Evini Kaybetti

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ÇANAKKALE'de Ayşe Önkal'a (78) ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler itfaiyeciler tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Ayvacık ilçesi Babadere köyünde Ayşe Önkal'a ait tek katlı müstakil evde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler tüm evi sardı. Yalnız yaşayan Önkal, dışarı çıkıp yara almadan kurtulurken, komşularının ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.