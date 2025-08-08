Çanakkale'de Yangın: Bakım Evi Tahliye Edildi

YAŞLI BAKIMEVİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valiliği tarafından, sosyal medya hesabından yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaşımız ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaşımız, ilgili ekiplerimizin çalışmalarıyla salimen tahliye edilmiştir" denildi.

ÇOMÜ TERSİOĞLU YERLEŞKESİ BOŞALTILDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi ise teknik personel dışında tahliye edildi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "Teknik ve destek personel dışında kontrol amaçlı olarak idari yöneticiler hariç boşalttık" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,