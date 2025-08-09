Çanakkale'de Yangın Hasar Tespiti Başladı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, kentte çıkan yangınlarda hasar tespitinin yapılması için görevlendirilen 9 ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Toraman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kent merkezindeki yangının çıkış nedenine ilişkin çeşitli ihbarlar geldiğini, bunların değerlendirildiğini söyledi.

Bayramiç ilçesindeki yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin tespitlerini yapmaya devam ettiğini belirten Toraman, şöyle konuştu:

"Tespitler, Cumhuriyet Başsavcılığıyla paylaşılıyor. Onların talimatına göre, onların nezaretinde yürüyor, yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat. Merkezdeki yangınla ilgili ihbar üzerine, 4 şüpheliyle ilgili işlem tesis edildi ama kesin netice, savcılık tahkikatı sonucunda belli olacak. Bütün ihbarlar, olay yeri tespitleri değerlendiriliyor."

Toraman, hasar tespitlerinin de yapılmaya başladığını dile getirerek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da desteğiyle 6 ekip oluşturuldu. Hasar tespiti için sahadalar. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle de tarımsal hasarların tespiti için 3 ekip oluşturuldu. Şu anda 9 ekip, yangından etkilenen bütün alanları adım adım geziyor ve tespitlerini yapıyor." ifadesini kullandı.