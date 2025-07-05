Çanakkale\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Dişbudak köyünde saat 11.40'ta tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.
Yangına 3 uçak, 4 helikopterle havadan, 11 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 3 dozerle karadan müdahale edildi.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının havadan ve karadan etkin müdahaleyle kontrol altına alındığı belirtilerek, "Yangında maalesef yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir. Yangın biçerdöverden kaynaklanmış, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştır." bilgisine yer verildi.
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