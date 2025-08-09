Çanakkale'de yangın kontrollü müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor

Çanakkale'de arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Kalabaklı köyündeki boş arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Vatandaşlar da traktörleri ve su tankerleriyle çalışmalara destek veriyor.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.