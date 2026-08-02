Çanakkale'de Yangınla Mücadele
Çanakkale'de Bayramiç'teki yangına helikopter ve uçaklarla müdahale ediliyor.
VALİDEN AÇIKLAMA
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde çıkan yangına, 6 helikopter, 4 uçak, 22 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 dozer ile alevlere müdahale edildiğini duyurdu.
Nazif Cemhan ŞEN-Fatih DALDA/ BAYRAMIÇ (Çanakkale),
Kaynak: DHA
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