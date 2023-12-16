 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale'de yolcu otobüsü kamyona çarptı: 3'ü ağır 10 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de yolcu otobüsü kamyona çarptı: 3'ü ağır 10 yaralı

Çanakkale'de İstanbul'dan gelen bir yolcu otobüsü, Lapseki-Çanakkale kara yolunda seyir halinde olan bir kamyonun dorsesine arkadan çarptı. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çanakkale\'de yolcu otobüsü kamyona çarptı: 3\'ü ağır 10 yaralı
16.12.2023 - 21:13,
Abone Ol

Çanakkale'de yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Çanakkale'ye giden 34 ETC 950 plakalı yolcu otobüsü, Lapseki-Çanakkale kara yolunun Şevketiye köyü mevkisinde aynı istikamette seyir halinde olan 06 DH 8513 plakalı kamyonun 34 EAK 002 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çanakkale, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de yolcu otobüsü kamyona çarptı: 3'ü ağır 10 yaralı - Son Dakika


20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16
El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:00
Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31
Dili sürçen Devlet Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı' krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47
Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
17:16
İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş

Son Dakika
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:00 Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31 Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47 Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
17:16 İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş
17:12 Rizelilerin Karadeniz damarı tuttu! Dünyanın en kötü yemekleri arasında gösterilen karalahana çorbasını vatandaşa ikram ettiler
17:06 Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 21:22:46. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de yolcu otobüsü kamyona çarptı: 3'ü ağır 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement