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Çanakkale'de Yunan unsurlarınca batırılmaya çalışılan lastik bottaki 30 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Yunan unsurlarınca batırılmaya çalışılan lastik bottaki 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca batırılmaya çalışılan lastik bottaki yaklaşık 30 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Olay, Türk balıkçılar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Türk balıkçıların haber vermesiyle bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi ve kaçak göçmenler karaya çıkarıldı.

20.01.2024 - 00:32,  Güncelleme: 00:35
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca batırılmaya çalışılan lastik bottaki yaklaşık 30 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Botun batırılmaya çalışıldığı o anlar ise Türk balıkçılar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında meydana geldi. Balıkçı Veli Koyuncu, teknesiyle avlanmaya çıktığı Ege Denizi'nde, Yunan Sahil Güvenlik botunun, içinde yaklaşık 30 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botu batırmaya çalıştığını gördü. Lastik botun çevresinde Yunan botu tur atarken, batma tehlikesi yaşayan kaçak göçmenler ise büyük korku yaşadı. Balıkçı Veli Koyuncu, cep telefonu kamerası ile Yunan botunu görüntüleyip, bölgede beklemeye başladı. Türk balıkçıları gören Yunan botu batırma girişimini durdurup, bekleyişe geçti.

Türk balıkçıların haber vermesiyle bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Lastik botta bulunan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botlarına alınarak karaya çıkarıldı. (DHA)

Çanakkale\'de Yunan unsurlarınca batırılmaya çalışılan lastik bottaki 30 kaçak göçmen kurtarıldı
Kaynak: DHA
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Çanakkale, Uluslararası İlişkiler, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Yunan unsurlarınca batırılmaya çalışılan lastik bottaki 30 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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