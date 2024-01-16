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Çanakkale'deki alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Çanakkale'deki alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'deki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranların bulunduğu katta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda bazı restoranlarda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çanakkale\'deki alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
16.01.2024 - 11:28,
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ÇANAKKALE'de bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. AVM'deki restoranlardan bazılarında hasar oluştu.

Biga ilçesindeki bir alışveriş merkezinde restoranların bulunduğu 3'üncü katta, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. AVM çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın paniğe neden olurken, ekipler şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Merdivenli araç ile yangının çıktığı kata ulaşan itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışma ile alevleri söndürdü. Restoranlardan bazılarında hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'deki alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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