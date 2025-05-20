Çanakkale'deki Mercanlara Müsilaj Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'deki Mercanlara Müsilaj Tehdidi

Çanakkale Boğazı'ndaki nesli tükenmekte olan mercanlar, müsilaj tehdidiyle karşı karşıya.

20.05.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda 2 bin metrekarelik alanda koruma altında olan Akdeniz mercanı "Cladocora caespitosa", müsilaj tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Dardanos açıklarındaki 2 bin metrekarelik alan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) uzman ekibin uzun süreli çalışmaları neticesinde 2021 yılında nesli tükenmekte olan Akdeniz mercanı "Cladocora caespitosa" için Türkiye'deki ilk sert mercan koruma alanı ilan edildi.

Bugün bazıları 100 yaşın üzerinde olduğu tahmin edilen 800 koloniye ev sahipliği yapan ve Türk boğazlar sistemindeki tek büyük resif habitatı olarak bilinen alanın çevresinde balıkçılık faaliyetleri ve dalış yasaklandı.

Yasakların etkisiyle Dardanos açıklarındaki bölgede balıkçılık baskısı son 4 yılda azalsa da balıkçılar bölgeye çıpa atmaya, tekneyle ahtapot avcılığına devam ediyor.

Öte yandan, küresel ısınma ve kirlilik nedeniyle denizlerde yeniden yayılım gösteren müsilajın özellikle asırlık mercanlar üzerindeki olumsuz etkisi de görülüyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, ÇOMÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve deniz bilimci Doç. Dr. Barış Özalp ile gerçekleştirilen dalışta, müsilajın "Cladocora caespitosa" mercan resifinde yarattığı zararı görüntüledi.

Avustralya'daki sert mercan, resif türlerinin tek akrabası

Doç. Dr. Özalp, AA muhabirine, Dardanos açıklarında nesli tehlike altında olan Akdeniz'in tek kolonisel mercan türünün yaşam sürdüğünü belirterek, bu türün, Avustralya'daki sert mercan resif türlerinin tek akrabası olarak bilindiğini söyledi.

Mercanların, kalsiyum karbonat iskelet yapısından dolayı denizde bir barınma alanı oluşturduğunu, birçok canlının beslenme, üreme ve yaşamsal faaliyetlerine destek verdiğini aktaran Özalp, "Bunlar omurgasız canlılar, hareket edemiyorlar. Dibe bağımlı yaşam sürdükleri için üzerlerine atılan ağlar kırılmasına, müsilaj ise ölmesine neden oluyor." dedi.

Özalp, son yapılan çalışmalarda alanda 800 mercan kolonisi tespit ettiklerini anlattı.

Bölgedeki ilk çalışmaların 2009 yılında başladığını ifade eden Özalp, şöyle konuştu:

"Dalış sırasında önce doğal kolonilerin yaşam ortamını göstermeye çalıştım. Devamında ise ekim yaptığımız, boyları 8-15 santimetreye değişiklik gösteren mercan kolonilerini görüyoruz. Transplantasyona niye ihtiyaç oldu? Çünkü 2016'dan sonraki dönemde bölgeye baskı yapan, burada nesli tehlike altında olan bir türün yaşadığını bilmeyen balıkçılar vardı. 2009 yılından bugüne çalışmaların yapılması, farkındalığın artışına sebebiyet verdi. Transplantasyon projesi ve devamında gelen çalışmalar neticesinde balıkçımız da orada kaya değil, arasında 100 yaşında kolonilerin bulunduğu mercan resifinin olduğunu öğrendi."

Ekimi yapılan mercanlar, sağlıklı yaşam sürüyor

Özalp, Çanakkale'nin Akdeniz Bölgesi'nde olmamasına rağmen Akdeniz orijinli ve yaşlı bir mercan kolonisine sahip olduğunu vurguladı.

Bölgede hobi amaçlı dalış yapmanın mercanların kırılmaması için yasak olduğunu belirten Özalp, "Mercanı kırdığınızda diğer canlıların da barınma ortamını yok etmiş oluyorsunuz." dedi.

Özalp, transplantasyon çalışmasının temel amacının, avcılık nedeniyle kırıldıktan sonra ölmeyen mercanları yeniden ekmek olduğunu anlatarak, "2016-2017'de ekim yaptığımız mercanlar, sağlıklı yaşam sürüyorlar ve büyüyorlar. Mercanların balıkçılık sebepli kırılıp kırılmadığını, ağ atan balıkçılar var mı, bunun takibini çok sıkı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

100 yaşın üzerindeki 16 koloni inceleme altında

Genç yetişkin bireylerin yaş tayin çalışmasının devam ettiğini ve yurt dışı ortaklı yaptıkları çalışmalarda 100 yaşın üzerindeki 16 koloninin inceleme altında olduğunu ifade eden Özalp, "Mercan çok yaşlı olduğu için iskeleti çürümüş. Bu nedenle tayin yapmakta zorluk çekiliyor. Farklı yöntemler gerekiyor. Ayrıca, mercan çevresindeki omurgasızlarla ilgili gözlem çalışmaları da devam ediyor." diye konuştu.

Doç. Dr. Özalp, resif alanında paleontolojik çalışmalar da yürütüleceğini bildirdi.

1920'li yılların kolonilerinin tespit edilmesiyle paleobiyolojiyle de desteklenen çalışmaların olacağını anlatan Özalp, "Paleobiyoloji, 400 ve daha gerilere giden bir bilim alanını oluşturuyor ama 100 yaş az bir yaş süresi değil. O nedenle 16 koloniyi çok hassas inceliyoruz. Bu alana ağ atımı yapılsa, o koloninin üzerine ağ düşerse, ağı tekneye geri çekme anında birçok koloniye hasar verme muhtemeldir. Alanımız 2 bin metrekare. 700-800 metrekarelik bir alanda mercanlar belli bölgelerde üst üste. Belli bölgelerde dağınık bir yapı gösteriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Müsilajın üzerine çöktüğü omurgasız canlıyı öldürdüğüne dikkati çeken Özalp, sözlerini şöyle tamamladı:

"2021 yılında sorunlu bir müsilaj olayı yaşamıştık. Şimdi yine müsilaj oluşumu görüyoruz. Son dalışta da müsilaj vardı. Hem posidonia çayırları hem mercanlar üzerinde müsilaj oluşumu var. Çok fazla kalırsa tahrip edecek diye düşünüyorum. Müsilaj, mercanları ölüme götürebilir. Akıntıların da yardımıyla müsilaj ne kadar kolonilerin üzerinden uzaklaşırsa o kadar şanslıyız diyebiliriz. Mercan küresel ısınmadan etkilenen bir canlı mı? Evet. Özellikle kalsiyum karbonat iskelet yapısına sahip olan bu tür canlılar, herhangi bir sıcaklık yükselmesinde hassasiyet gösteriyor, beyazlayıp ölebiliyor. 1,5 derecenin üzerinde sıcaklık artışı var Çanakkale Boğazı'nda. Eğer sıcaklık artışları böyle devam ederse özellikle sert mercanlar ne yazık ki birinci derece etkilenecektir."

Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Akdeniz, Müsilaj, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'deki Mercanlara Müsilaj Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferi iptal oldu Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
İki dev banka birleşti Tarihin en büyük satın alımlarından biri İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
Acun Ilıcalı’ya Emre Belözoğlu’ndan kötü haber Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Galatasaray’ın Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı Galatasaray'ın Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı

11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
10:40
Görüntü Türkiye’den Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
17:39
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
17:34
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
17:25
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
17:17
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
17:11
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 12:30:14. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'deki Mercanlara Müsilaj Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.