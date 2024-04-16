Çanakkale\'deki müze ve anıtlar 9 gün boyunca 2 milyon kişi tarafından ziyaret edildi

Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki müze, şehitlik ve anıtlar, Ramazan Bayramı tatilinde 9 gün boyunca 2 milyona yakın kişi tarafından ziyaret edildi.ç
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu Hamidiye Tabyası'ndaki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Alan Başkanlığı olarak hayal ettikleri, hedefledikleri ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdıkları bir tatil dönemini geride bıraktıklarını söyledi.
Kaşdemir, Çanakkale'nin milletin ortak değeri ve kalbi olduğunu belirterek, artan ziyaretçi yoğunluğuyla Tarihi Alan'ın dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi olma yönünde ilerlediğini anlattı.
Çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini dile getiren Kaşdemir, müze, şehitlik ve anıtların yer aldığı tarihi yarımadada 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladıkları 9 günlük süreçte aşırı yoğunluk yaşadıklarını vurguladı.
Yoğunluğun sevindirici olduğunu ifade eden Kaşdemir, şöyle konuştu:
"Bu yoğunlukla hem ticaret hem esnaf hem de otelcilik faaliyetleri çok iyi bir noktaya taşınmış oldu. Çanakkale için yeni bir dönem başlıyor. Çanakkale bir cazibe merkezi, hem Türkiye'de hem dünyada havası teneffüs edilmek istenen bir yer olacaktır. O yüzden biz bir sonraki adımımızı buna göre atacağız. 2024 yılında Tarihi Alan'a 5 milyon ziyaretçi beklediğimizi ifade etmiştim ama bugün itibarıyla revize etmek durumundayız. Çünkü sadece Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon insanı ağırlamışsak zannediyorum ki 2024 yılı ziyaretçi rakamlarımızı 5 milyondan 6-7 milyona çıkarmak durumundayız. Çanakkale'nin böyle bir potansiyeli var."
Ziyaretçilerin ilgisini çekecek çalışmalara devam edeceklerini aktaran Kaşdemir, "Çanakkale'ye aşık bir Türk milleti var. Çanakkale'yi bu kadar seven milletimizin Çanakkale'de daha fazla vakit geçirmesini diliyoruz, ailelerimizin daha fazla konaklamasını istiyoruz." dedi.
Kaşdemir, vizyon sahibi bir kurum olma niteliğiyle kentteki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya açık olduklarını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'deki müze ve anıtlar 9 gün boyunca 2 milyon kişi tarafından ziyaret edildi - Son Dakika
Sivas'ta düzenlenen U15 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı. Şampiyonanın açılış seremonisine Sivas Valisi, Belediye Başkan Vekili ve birçok ünlü güreşçi katıldı.
Geçen ay evlenen ve 8 aylık hamile olan Gonca Vuslateri, Instagram hesabından aşklarının birinci yılını kutladı. Vuslateri, kızının babasının devlet memuru olduğunu söylemişti.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Yılmaz Erdoğan'ın özel görüntülerinin ifşa edilmesiyle ilgili olarak tepki gösterdi. Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüntülerin izinsiz bir şekilde milyonlarla paylaşılmasının etik olmadığını belirtti.
Tesla'nın yeni ev enerji depolama sistemi Powerwall 3, önemli yeniliklerle birlikte geliyor. 11,5 KW gücünde sürekli bir güç çıkışına sahip olan cihaz, önceki modellere göre %130 daha fazla enerji sağlıyor. Ayrıca güneş panelleriyle tam entegre çalışabiliyor. Powerwall 3'ün fiyatı 9300 dolar olarak belirlenirken, invertersiz modelin daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. Yeni nesil lityum demir fosfat pillere sahip olan cihaz, uzun bir kullanım ömrü sunuyor.
Baykar, geliştirdiği yapay zekalı Kemankeş 2 mini akıllı seyir füzesi ile dikkat çekiyor. Füze, geniş görev menzili ve yüksek sürati sayesinde düşman hattı gerisindeki hedefleri imha edebiliyor. Yapay zeka destekli optik güdüm sistemi ve oto pilot sistemi ile zorlu hava koşullarında dahi tam isabetle hedefleri vurabiliyor. Ayrıca anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabiliyor.
Continental, yeni nesil Conti Eco Gen 5 lastik serisini tanıttı. Bu lastikler düşük yuvarlanma direnci ve yüksek kilometre performansını birleştirerek şehirlerarası ve uzun mesafe yük taşımacılığı alanında devrim niteliğinde bir ilerleme sunuyor. Geliştirilmiş kauçuk bileşimleri ve tasarım yenilikleri sayesinde yakıt tüketimini azaltarak filoların operasyonel maliyetlerini düşürmeye ve çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, AB regülasyonlarına uyum sağlamayı da mümkün kılıyor.
CHP'den belediye başkanı seçilen 4 milletvekilinin üyeliği, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bugün toplanan TBMM Genel Kurulu'nda belediye başkanlıklarını tercih ettiklerine ilişkin dilekçelerinin okunmasıyla sone erdi. Buna göre, CHP'nin milletvekili sayısı 129'dan 125'e, toplam milletvekili sayısı ise 594'e düştü. Bağımsız Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın katılımıyla MHP'nin milletvekili sayısı yeniden 50 oldu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilin lastiğini kesen bir şahıs ile onu durdurmaya çalışan bir kişi arasında çıkan kavgada, bıçak ve sopayla birbirine giren 2 şahıs yaralandı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda kurbanlık büyükbaş telef oldu. Yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, Eskişehir'de yaşanan kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, 2024 senesinin Türkiye'deki İç Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiler için çok sıkıntılı olacağını belirtti. Çelikoğlu, yetersiz yağışlar nedeniyle üreticilerin tedirgin olduğunu ve bu durumun tüketiciye de fiyat anlamında sıkıntı yaratacağını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?