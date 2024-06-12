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'BAKAN YUMAKLI: ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI'

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı. Anız yangını olarak başlayıp ormana sirayet eden yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu vesileyle anız yakılmaması konusunda tekraren hatırlatmada bulunmak istiyorum. Alevlere göğüs geren Orman Genel Müdürlüğü teşkilatımız başta olmak üzere, destek veren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.