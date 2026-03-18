Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 111\'inci yıl dönümü kutlanıyor

YILMAZ, ÇANAKKALE VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şehitler Abidesi'ndeki törenin ardından Çanakkale Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı valilik binası önünde Çanakkale Valisi Ömer Toraman karşıladı. Daha sonra polis merasim mangasını selamlayan Yılmaz, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Yılmaz, Çanakkale Valisi Toraman ile birlikte valilik makamında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,