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Çanakkale Emniyet Müdürlüğü "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" yapıldı.

Toplantı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Polis Denizevi Sosyal Tesisleri'nde İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Çanakkale merkez mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ile kurum kuruluş ve daire amirlerinin yanı sıra vatandaşların da katıldığı toplantıda, asayiş, trafik, düzensiz göç ile mücadele, uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele, okul çevresi ve öğrenci güvenliği ile orman yangınları görüşüldü.

Toplantıda kentin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak görüş ve öneriler değerlendirildi.