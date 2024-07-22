Çanakkale Ezine'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Çanakkale Ezine'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Çanakkale Ezine\'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre deprem, 10,23 kilometre derinlikte gerçekleşti. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, ekipler sahada tarama faaliyetlerine devam ediyor. Deprem anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Ayvacık ilçesindeki bir evin duvarlarında çatlaklar oluştuğu bildirildi.

22.07.2024 19:55
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı, yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine merkezli 4,7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Ayrıca deprem anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"Evin duvarlarında çatlak oluştu"

Ayvacık ilçe merkezindeki Hamdibey Mahallesi sakinlerinden Rüstem Akan, boş durumdaki evinin duvarlarında depremle çatlak oluştuğunu belirtti.

Akan, depremi şiddetli şekilde hissettiklerini dile getirerek, "Her odada neredeyse kısmi çatlaklar var. Bazı odalarda sıvalar dökülmüş. Ev şu anda boş durumdaydı. Eve yeni taşınıyorlardı. Bahçede oturdukları esnada deprem oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Ezine'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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