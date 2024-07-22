Çanakkale Ezine\'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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(ANKARA)- Çanakkale Ezine ilçesinde saat 17.39'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" ifadelerinin kullandı.

112 Acil Çağr merkezine gelen tüm ihbarların değerlendirildiğini ve gelişmerierin yakından takip edildiğini belirten Ali Yerlikaya'nın x sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Çanakkale Ezine'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."