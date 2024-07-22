Çanakkale Ezine'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Çanakkale Ezine'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Çanakkale Ezine\'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Çanakkale Ezine ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. AFAD ve ilgili kurumların ekipleri saha taramalarına başlamış olup, şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar değerlendirilmekte ve gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilmiştir.

22.07.2024 19:32
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(ANKARA)- Çanakkale Ezine ilçesinde saat 17.39'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" ifadelerinin kullandı.

112 Acil Çağr merkezine gelen tüm ihbarların değerlendirildiğini ve gelişmerierin yakından takip edildiğini belirten Ali Yerlikaya'nın x sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Çanakkale Ezine'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Ezine'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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